Le destroyer US dans la Baltique n'affectera pas la parade navale à Saint-Pétersbourg

Le nombre de navires qui doivent participer à la parade navale à Saint-Pétersbourg à l'occasion du Jour de la Victoire sera moindre que les années précédentes. Pourtant, ce changement n'a pas de lien avec la présence du destroyer américain USS Carney (DDG-64) qui s'est approché des eaux russes à une distance qui lui permet potentiellement d'effectuer un tir de missile, a déclaré à Sputnik une source municipale.

« La parade à Saint-Pétersbourg aura bien évidemment lieu, cependant, le nombre de navires participants sera moindre, mais cela n'a rien à voir avec l'apparition du destroyer américain en mer Baltique », a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Par ailleurs, la raison de cette diminution n'a pas été précisée. Toutefois, selon l'habitude, le nombre de navires ne dépassera pas une dizaine.

Auparavant, certains médias avaient diffusé l'information selon laquelle la parade serait annulée à cause du destroyer américain qui est apparu en mer Baltique.

