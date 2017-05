Une ancienne combattante russe de 85 ans saute à l’élastique dans le vide

Une ancienne combattante de la Grande Guerre patriotique, Rimma Kolotova, âgée de 85 ans, s'est aventurée à sauter d'une hauteur impressionnante à l'élastique avec le président du Club des officiers de sécurité d'État Alexandr Cjyanov, lors de la visite d'un groupe de vétérans, notamment de la Grande Guerre patriotique, au Skypark de Sotchi (sud-ouest de la Russie).

Ainsi, cette femme courageuse a battu un nouveau record pour son âge.

Le saut à l'élastique, également appelé bungee, est une activité sportive de plein air qui consiste à se jeter dans le vide avec une corde élastique accrochée aux chevilles ou au torse, destinée à ralentir puis à stopper la chute. À Sotchi, le saut à l'élastique existe depuis quelques années au sein du Skypark, le seul parc dédié à cette activité en Russie.

Le 9 mai, jour anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, est une fête sacrée pour les Russes et surtout pour les anciens combattants. Il reste l'un des principaux événements du pays.

La Grande Guerre patriotique est cette partie de la Seconde Guerre mondiale qui a touché l'Union soviétique. L'URSS a essuyé le plus de pertes au cours de cette guerre: 26,6 millions de personnes, y compris les civils.

