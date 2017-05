Pour le 9 mai, la flotte du Nord va déployer un drapeau de la victoire géant

Du 6 au 9 mai, le commandement de la flotte du Nord organise des festivités d'envergure dans l'oblast de Mourmansk, situé à l'extrême nord de la Russie. Ainsi, le 8 mai, les spectateurs pourront-ils contempler une reconstitution historique d'une bataille de l'époque de la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale), suivie de la présentation de la plus grande copie du drapeau de la victoire (le drapeau hissé sur le Reichtag, lors de la prise de Berlin en 1945 par l'Armée rouge), signalent des médias russes.

Dans le cadre de ces événements, des militaires de la flotte du Nord enfileront des uniformes de soldats soviétiques ainsi que de leurs ennemis, pour participer à une « bataille » pour une des hauteurs lors de l'offensive Petsamo-Kirkenes, qui avait opposé la flotte du Nord et la flotte carélienne de l'Armée rouge à la Wehrmacht, en 1944.

Participeront au spectacle des démineurs d'une unité du génie de la marine et des marins de la flotte du Nord. Des soldats de l'« Armée rouge » vont conduire un assaut simulé sur des positions de la Wehrmacht, en imitant des tirs et des explosions.

Ensuite, au cours de l'action patriotique « Bannière de la victoire », des militaires vont déployer la plus grande copie du drapeau de la victoire, dont les dimensions sont 42 mètres sur 25, qui a voyagé vers le Pôle du Nord et Moscou et est actuellement stocké à Severomorsk, la capitale de la flotte du Nord. Le déploiement solennel se déroulera sur le lieu de l'hydroaérodrome de l'aviation navale de la flotte du Nord, qui était opérationnel à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

Le Jour de la Victoire, une grande exposition d'armes et d'équipement militaire aura lieu à Mourmansk. Des munitions des deux parties, tant de l'Armée rouge que de la Wehrmacht, y seront présentées.

