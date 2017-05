Moscou explique ce que les USA devraient faire pour briser la glace

Afin de rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis, il est primordial d'éliminer les facteurs d'irritation créés sous Barack Obama, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov lors d'une conversation avec le vice-secrétaire d'État américain Thomas Shannon.

Le diplomate russe a entre autres évoqué la saisie de biens immobiliers diplomatiques russes aux États-Unis, qui, étant propriété de l'Etat russe, bénéficient de l'immunité.

« Nous avons eu une discussion détaillée portant sur un large éventail des questions du domaine des relations bilatérales. La partie russe a souligné qu'afin de normaliser les relations russo-américaines il est nécessaire d'éliminer une série de facteurs d'irritation importants créés par l'administration précédente de Barack Obama qui, en violation du droit international, a même entrepris la saisie effective de biens des missions diplomatiques russes aux États-Unis, qui appartiennent à notre État et bénéficient donc de l'immunité », a écrit Sergueï Riabkov sur la page Facebook officielle du ministère russe des Affaires étrangères.

Fin décembre 2016, l'administration Obama a imposé des sanctions contre neuf institutions, entreprises et particuliers russes, dont contre le GRU (direction générale des renseignements de l'État-Major des forces armées de Russie) et contre le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie) en les accusant d' « ingérence dans les élections » et de « pression sur les diplomates américains » travaillant en Russie.

Washington a en outre bloqué l'accès à deux complexes résidentiels de diplomates russes aux États-Unis appartenant à la Russie. Qui plus est, 35 diplomates russes ont été déclarés personae non gratae.

