Poutine: les forces armées russes prêtes à repousser toute menace

Les forces armées russes sont prêtes à repousser toute menace, a annoncé le Président russe Vladimir Poutine lors d'un discours à l'occasion du défilé militaire sur la place Rouge de Moscou, consacré au 72e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Il s'est en outre dit persuadé qu'aucune force n'était capable de réduire en esclavage le peuple russe.

« Il n'existe, n'a jamais existé et n'existera jamais de force capable de conquérir notre peuple. Le peuple russe a défendu sa patrie jusqu'à la mort et a fait ce qui semblait impossible: il a fait reculer la roue sanglante de la Seconde Guerre mondiale, chassé l'ennemi des endroits de notre terre où il avait osé poser le pied, écrasé le nazisme et mis un terme à ses atrocités », selon M. Poutine.

Il a également ajouté que la Russie « n'oublierait jamais que la liberté de l'Europe et la paix tant attendue sur notre planète ont été gagnées par nos pères, grands-pères et arrières-grands-pères ».

Le Président a souligné que les soldats russes étaient toujours prêts à tout exploit et à tous les sacrifices pour le bien de leur pays et de leur peuple.

De nos jours, la vie elle-même exige d'augmenter la capacité de défense de la Russie. Le pays est toutefois prêt à coopérer avec la communauté internationale dans la lutte contre les menaces modernes, dont le terrorisme, l'extrémisme, le néonazisme.

« Les leçons de la dernière guerre nous appellent à être vigilants et les forces armées russes sont en mesure de repousser toute agression potentielle », a résumé M. Poutine.

