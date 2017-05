Katran, l’hélicoptère capable de détruire toutes les classes de navires

Selon le service de presse du ministère russe de la Défense, les hélicoptères ont été remis aux ingénieurs du bureau d'études Kamov afin d'apporter des modifications suggérées par les militaires.

À l'opposé du Kamov Ka-52 de base, le Katran est doté d'ailes raccourcies repliables afin de pouvoir porter des armements lourds. Le Katran embarque des torpilles, des grenades anti-sous-marines et des missiles de croisière capables de détruire des navires de n'importe quelle classe.

L'hélicoptère est équipé d'un viseur laser et du système de traitement des images vidéo Okhotnik (Chasseur). Les instruments ennemis de guerre électronique ne perturbent pas le fonctionnement de son radar Arbalète. Le complexe optique Vitebsk protège l'hélicoptère contre les missiles dotés de têtes chercheuses infrarouges.

© Sputnik. Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik La version maritime de l'Alligator russe passe des essais en mer

En outre, le Katran sera doté d'un radar centimétrique plus performant qui permettra de doubler la capacité de détection des cibles maritimes et aériennes, de la porter près de 200 km et d'utiliser les missiles antinavire X-31AD et X-35.

Les dimensions réduites du Katran permettent d'en embarquer davantage à bord d'un navire. Le cockpit blindé et un système d'éjection serviront à protéger les pilotes.

« L'hélicoptère possède des caractéristiques uniques, mais une seule mission ne peut suffir pour comprendre toutes les particularités de fonctionnement, dans le climat maritime, des moteurs, des différentes unités, de l'avionique, des systèmes de commande et des armements. Le travail du bureau d'études sera poursuivi dans le cadre de nouveaux essais », a déclaré le directeur général adjoint du groupe Hélicoptères de la Russie, Vladislav Saveliev.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »