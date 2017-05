Poutine à propos du limogeage de Comey: «Quel rapport avec nous?»

La décision du Président américain Donald Trump de limoger le directeur du FBI James Comey n'affectera pas les relations entre les États-Unis et la Russie, a déclaré Vladimir Poutine en réponse à la question d'une journaliste de la chaîne de télévision américaine CBS.

M. Poutine a ajouté que, sans vouloir vexer la journaliste, cette question lui paraissait « drôle ».

« Nous n'y sommes pour rien. Le Président Trump agit dans le cadre de ses compétences, de la Constitution et de la loi. Quel rapport avec nous? », a interrogé le Président.

« Quant à moi, comme vous le voyez, je vais jouer au hockey avec les amateurs », a-t-il poursuivi.

Le chef d'État russe a participé ce mercredi à un match de hockey qui opposait les équipes des « Légendes du hockey » et du « Volga group », représentant la Ligue nocturne. L'équipe dans laquelle jouait M. Poutine a d'ailleurs gagné avec le score de 17: 6. Le Président lui-même a marqué 7 buts.

Mardi 9 mai, Donald Trump a limogé le patron du FBI James Comey, en poste depuis 2013. Le Président américain a expliqué sa décision, prise sur la recommandation du procureur général Jeff Sessions, par le fait que M. Comey n'était pas en mesure de remplir ses fonctions de manière efficace.

James Comey menait une enquête sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, qui n'a pourtant rien révélé.

