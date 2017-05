«J’espère que je ne vous ai pas trop déçus», annonce Poutine sur sa performance au piano

Vladimir Poutine a partagé avec les journalistes quelques réflexions sur son récital improvisé au piano à Pékin.

« Je ne peux pas dire que j'ai joué, je n'ai fait qu'appuyer sur les touches avec deux ou trois doigts, en attendant notre ami et partenaire chinois. J'ai pensé que si M. Peskov filmait quelque chose, ce serait plutôt pour une utilisation privée, pour ses archives. Mais ils ont décidé de publier cette vidéo. Mais c'est bon, j'espère que je ne vous ai pas trop déçus », a-t-il indiqué.

Le dirigeant russe a également regretté que le piano à queue ait été mal accordé.

« Même moi, une personne qui joue avec deux doigts, j'ai eu mal à en jouer », a-t-il souligné.

Après son discours au forum « Une ceinture, une route », le Président russe s'est rendu à la résidence des hôtes d'État Diaoyutai pour y rencontrer son homologue chinois. Et alors que M. Jinping n'était pas encore arrivé, Vladimir Poutine a étonné tout le monde en prenant place derrière un piano à queue installé dans le hall et en jouant les mélodies de deux chansons russes, «Les fenêtres de Moscou» et «La ville sur la Neva libre».

Ce n'était pas la première fois que le dirigeant russe démontrait en public ses talents musicaux. En 2014, M. Poutine a joué une petite mélodie devant les étudiants d'un institut de physique alors qu'en 2010, il avait interprété quelques notes de piano avant d'entonner en anglais le célèbre « Blueberry Hill » devant Gérard Depardieu, Alain Delon, Sharon Stone, Monica Belucci et Mickey Rourke, lors d'un concert de bienfaisance à Saint-Pétersbourg.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »