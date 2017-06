Poutine: l’Ukraine dans le viseur de la CIA pendant le Maïdan

D'après Vladimir Poutine, l'Ukraine était dans le viseur des services de renseignement américains lors de la soi-disant révolution de Maïdan, survenue à Kiev en 2014.

« La CIA attachait alors la plus grande importance à l'Ukraine. Pour s'en assurer, il suffit de se pencher sur l'évolution de la situation politique à l'époque. Après que le Président Ianoukovitch eut déclaré qu'il envisageait de reporter la signature d'un accord sur l'association économique avec l'Union européenne, personne n'a voulu savoir ni pourquoi ni pour combien de temps. Des troubles ont éclaté immédiatement », a expliqué le Président russe.

Les rassemblements sur la place de l'Indépendance, Maïdan, ont commencé dans le centre de Kiev en novembre 2013, suite au report de la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne par le président ukrainien de l'époque Viktor Ianoukovitch.

Les manifestations ont dégénéré en février 2014 avant de déboucher sur un coup d'État et l'arrivée au pouvoir de Piotr Porochenko.

Oliver Stone avait annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.