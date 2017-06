Poutine précise le poids du plus gros poisson qu’il a pêché

Le Président russe Vladimir Poutine a confié jeudi, lors de la 15e séance annuelle de questions-réponses, qu'il lui arrivait d'aller à la pêche et qu'une fois, il avait pêché un brochet géant de 20 kg.

« Je sais que cela préoccupe beaucoup les pêcheurs et les amateurs de pêche. Je l'ai vu sur Internet. Je vous jure, son poids était de 20 kilos, on l'a pesé devant moi. Il y a d'aucuns qui pensent que le poisson n'était pas si grand et qu'il ne pouvait pas faire 20 kg, mais c'est bien ce que j'ai vu », a indiqué M. Poutine.

© RIA Novosti. Poutine pêche un brochet de 21 kg

Le Président Poutine a pêché un brochet géant lors d'un séjour au lac de Tokpak-Khol, dans la République russe de Touva, en 2013. Il a mis plus de trois minutes à le remonter.

« Il pouvait y avoir quelqu'un qui a lesté le poisson, mais je ne l'ai pas remarqué », a plaisanté le chef de l'État.

Vladimir Poutine a répondu jeudi à 73 questions lors de sa Ligne directe avec les Russes. L'émission diffusée par trois chaînes de télévision et plusieurs radios a duré trois heures et 56 minutes.