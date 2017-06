Poutine revient sur l’ingérence US dans les élections russes de 2012

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Poutine: Moscou et Tokyo pourraient travailler ensemble sur les îles Kouriles

Alors qu'une certaine partie de l'establishment américain n'a de cesse d'accuser le Kremlin d'ingérence dans les élections présidentielles aux États-Unis, Vladimir Poutine a tenu à rappeler qu'une telle pratique était largement pratiquée par Washington lui-même, notamment lors des élections présidentielles tenues en Russie en 2012.

« En 2000 et en 2012, cela a toujours été le cas. Notamment en 2012, de la façon la plus agressive. Il en va de même pour tout l'espace postsoviétique et pour plusieurs autres pays », a souligné le Président.

« Nos partenaires américains sont au courant et je l'ai dit à l'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, ainsi qu'à l'ancien Président Obama. On ne pouvait même pas imaginer que les représentants diplomatiques puissent s'ingérer de façon si agressive dans la campagne électorale à l'intérieur de la Russie. Ils rassemblaient chez eux des forces d'opposition, les finançaient, se rendaient à des meetings d'opposition. Le service diplomatique doit s'occuper d'autre chose, le service diplomatique est tenu de garantir les relations interétatiques », a-t-il expliqué.

© Sputnik. Alexei Druzhinine Poutine raconte comment il occupe son temps libre

Et d'ajouter: « Les organisations non-gouvernementales peuvent s'occuper de tout ce qu'elles veulent, indifféremment de leur pays d'origine. Pourtant les ONG soient souvent financées par le biais d'institutions et de structures liées au Département d'État américain ou à d'autres sources quasi-gouvernementales. Il en va de même pour tout l'espace postsoviétique, pour l'Europe de l'Est, pour l'Afrique et l'Amérique latine ».

Concernant la soi-disant cyber-ingérence russe dans les élections américaines, le Président a souligné qu'il n'y prêtait pas beaucoup d'attention, le Kremlin « ayant son propre ordre du jour à accomplir ».

« Il me semble que beaucoup de nos partenaires vivent dans leur propre monde et ne comprennent souvent pas les processus réels se déroulant dans les autres pays, y compris en Russie », a-t-il conclu.