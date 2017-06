Une société russe découvre le plus grand gisement de pétrole d’Arctique de l’Est

D'après Sergueï Donskoï, ministre russe des Ressources naturelles et de l'Écologie, le gisement de pétrole découvert par la société d'État russe Rosneft en Arctique de l'Est pourrait être le plus grand sur ce plateau continental.

Le gisement a été trouvé lors de forages de prospection sur le plateau continental du golfe de Khatanga de la mer Laptev, en Arctique de l'Est. Les experts de Rosneft ont découvert que l'échantillon carotté extrait du forage était riche en pétrole avec la prévalence de fractions huileuses légères. Ainsi, Rosneft pourrait être considérée comme le découvreur de gisements sur le plateau continental de l'Arctique de l'Est, selon le message de la société publié dimanche.

«Je félicite sincèrement mes collègues! On peut déjà parler d'un afflux important de pétrole, et par conséquent d'une découverte unique d'un gisement, peut-être le plus grand sur le plateau continental», a écrit M. Donskoï sur sa page Facebook.

Le ministre a souligné que Rosneft avait utilisé le forage horizontal depuis la terre.