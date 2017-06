Kalachnikov lance la production d’un nouveau drone de reconnaissance

Le consortium russe Kalachnikov a commencé la production en série d'un tout nouveau drone de reconnaissance et de surveillance, le Zala 421-16E2, développé par Zala AERO, qui fait partie du consortium Kalachnikov. Dans un contexte militaire, il peut aussi servir à la coordination et la gestion des troupes au sol. Les premières machines ont déjà été livrées aux clients, selon le communiqué du service de presse de l'entreprise.

«Калашников» передал беспилотник ZALA 421-EM Экологическому фонду Курганской области для наблюдения за животнымиhttps://t.co/k4YYZ1aWph pic.twitter.com/X5WWRIAylZ — Rostec (@RostecRussia) 17 апреля 2017 г.

L'une des principales caractéristiques du Zala 421-16E2, c'est son poids plume de 7,5 kg. La portée de transmission d'informations vidéo dans de mauvaises conditions météorologiques n'est pas inférieure à 30 kilomètres et il peut être piloté à distance jusqu'à 50 km de distance.

L'autonomie en vol garantie du nouveau drone est quatre heures et son décollage s'effectue à la main, sans l'utilisation d'une catapulte.

«Калашников» запустил в серийное производство новейший комплекс беспилотной разведки ZALA 421-16Е2 https://t.co/fajoai5WEy pic.twitter.com/x6zG7ahPPA — Rostec (@RostecRussia) 20 июня 2017 г.

«Le Zala 421-16E2 sera publiquement présenté pour la première fois au prochain Salon international aérospatial de Moscou en juillet et à l'exposition "Armée-2017" en août. Cette année, le carnet de commandes pour le système Zala 421-16E2 est déjà complet. Parmi les clients, on compte les pouvoirs publics et des entreprises, ainsi que diverses structures commerciales» précise le communiqué.