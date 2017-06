Moscou frappé par le plus gros orage des 60 dernières années

Des pluies torrentielles et des orages violents sont en train de déferler sur la capitale russe. Selon des pronostics météorologiques, le vent pourra souffler jusqu'à 20 m/s en rafale.

15H08: Plus de 40 vols au départ et à destination des aéroports de Sheremetyevo et de Domodedovo ont été suspendus, selon les médias russes.

15H00: Le ministère russe de la Santé publique a confirmé qu'un homme de 33 ans était mort foudroyé dans la banlieue de Moscou.

14H56: Le trafic ferroviaire sur le Cercle centrale de Moscou vient d’être interrompu à cause d’un arbre tombé sur les caténaires.

и ласточки пёрышки помыли😂 #мцк #москва #москваураган #москвадождь Публикация от просто Ли (@mika_ruma) Июн 30 2017 в 5:29 PDT

14H52: Des grêlons de la taille d’un petit poids sont tombés dans les rues de Moscou.

​14H45: Les pistes de l'aéroport de Sheremetyevo transformées en lac.

14H40: Un poteau est tombé sur une voiture à Moscou, faisant un mort. Les trois autres passagers ont été blessés.

​14H35: La foudre a frappé deux avions de passagers au moment de leur atterrissage à Moscou. Heureusement, personne n'a été blessé.

14H21: Le mauvais temps peut provoquer des chutes d'arbres et des ruptures de fils électriques. Les conducteurs et les piétons doivent donc faire preuve de prudence.

⚡️ «Град, ливень и потепление до 28 градусов в Москве и Подмосковье»https://t.co/srtt7OvdPY pic.twitter.com/hwXkTF2sWt — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 30 июня 2017 г.

​14H15: Selon les estimations préliminaires, environ un tiers de la norme mensuelle des précipitations est attendue dans les prochaines heures dans la capitale, du jamais vu depuis 100 ans.

14H12: La grêle a touché certaines régions.

Пользователи публикуют фото крупного града, обрушившегося на Москву pic.twitter.com/YDniPO12RA — НТВ (@ntvru) 30 июня 2017 г.​

13H58: Selon les pronostics météorologiques, pareille météo devrait durer jusqu'à samedi.

13H50

13H35

Déluge à #Moscou: dans quelques min l'orage le plus puissant depuis 60 ans pic.twitter.com/jhKYQhmniT — Ksénia Lukyanova (@ksenia_sputnik) 30 июня 2017 г.

​

Détails à suivre