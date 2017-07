Arbres déracinés et rues inondées: Moscou panse ses plaies après un violent orage

Arbres déracinés, maisons privées d'électricité et flaques géantes dans les rues de Moscou… L'orage qui s'est abattu vendredi sur Moscou, le plus violent de l'histoire des observations météorologiques, a causé d'importants dégâts et fait plusieurs victimes.

«Une personne a été tuée par la foudre, quatre blessés ont été hospitalisés», a écrit sur les réseaux sociaux le maire de Moscou Sergueï Sobianine.

En quelques heures, les fortes précipitations ont transformé les rues de la capitale en rivières, poussant de nombreux internautes à immortaliser l'ampleur de la nature déchaînée.

#потоп #грозавмоскве #вплавь Публикация от Павел (@pavel_kov) Июл 1 2017 в 1:17 PDT

Les pluies diluviennes du 30 juin ont établi deux records: celui des plus fortes précipitations pour un 30 juin de l'histoire des observations météorologiques à Moscou, et celui des plus fortes précipitations observées sur un mois de juin en général.

Море море, мир бездонный Пенный шелест волн прибрежных 🌊 🌊🌊 #лето #гроза #грозавмоскве Публикация от Алина Егорова 🍌 (@sweet_cucumber) Июн 30 2017 в 9:03 PDT

«Les rafales de vent ont arraché 1.200 arbres», a twitté le maire de la capitale, promettant que toutes les conséquences des intempéries seraient surmontées avant lundi.

Вот такой вечер из нашего окна #Железнодорожный #грозавмоскве #гроза Публикация от irin (@irinasokolova930) Июн 30 2017 в 11:29 PDT

Les violentes intempéries n'ont pas épargné les régions voisines de Moscou. Au total, près de 87.000 personnes dans la capitale, sa banlieue et les régions du centre de la Russie ont été privées d'électricité. Pour 12.000 d'entre elles, le courant n'était toujours pas rétabli ce samedi matin.

Не так прост оказался этот день в Москве.. ⛈️⛈️ а из окна красота.. #грозавмоскве #тропическийливень #бесконечныйдождь Публикация от iradoro (@iradoro) Июн 30 2017 в 10:21 PDT

Dans certaines régions, l'orage était accompagné de grêle.

Les averses ont sérieusement perturbé le fonctionnement des aéroports de Moscou: au total, 235 vols ont été retardés et six annulés.