La Flotte du Pacifique teste le système de missiles Bastion

Le porte-parole de la Flotte du Pacifique, Vladimir Matveev, a annoncé aux journalistes qu'un groupe de batteries de missiles Bastion avait effectué une marche de 100 km avant de tirer des missiles sur une cible maritime située à une distance de 150 km.

L'aviation navale et des navires-contrôleurs ont confirmé que la cible avait été détruite.

© Sputnik. Vitaly Ankov La Russie aurait déployé des missiles Bastion à Kaliningrad

Au total, plus de 200 militaires et quelque 20 unités de matériel de guerre et auxiliaire ont été engagés.

La zone de tirs a été fermée à la navigation civile pour des raisons de sécurité.

Le système de missiles de défense côtière Bastion est conçu pour couvrir une zone de protection de 600 km. Il est capable de détruire des navires de surface de tout type et de toute classe, surmontant les moyens de défense électronique et un feu intense. Une unité de feu comprend jusqu'à 36 missiles Oniks.