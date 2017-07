Les premiers hélicoptères Mi-38 livrés à l'Armée russe en 2018 et 2019

La holding Hélicoptères de Russie livrera au ministère russe de la Défense deux premiers hélicoptères polyvalents Mi-38 en 2018 et 2019, respectivement, a annoncé le service communication de la holding.

Deux exemplaires expérimentaux du Mi-38 sont présentés au Salon aérospatial international MAKS-2017 qui ouvre aujourd'hui ses portes dans les environs de Moscou. Un hélicoptère sera exposé au sol, tandis que l'autre prendra part au programme de vols du Salon.

Le Mi-38 est reconnu comme étant l'un des appareils les plus hautement automatisés du monde. Son système de pilotage et de navigation permet une phase de vol et d'atterrissage en régime automatique. L'hélicoptère est doté de nouveaux moteurs T6V7-117V à consommation réduite et d'un système numérique de pilotage et de navigation. L'appareil est fabriqué en matériaux composites.

La vitesse de croisière de l'hélicoptère est de 285 km/h. La distance couverte par l'appareil, équipé de réservoirs supplémentaires de carburant et portant une cargaison de 2,7 tonnes, est égale à 1.200 kilomètres. Si la charge est de 5 tonnes, la distance couverte est de 400 kilomètres.

En août 2012, l'hélicoptère Mi-38 a établi un nouveau record du monde de vol en altitude. Il a réussi à grimper à 8.600 mètres d'altitude.