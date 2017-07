MAKS-2017: Poutine apprécie le niveau croissant du Salon aérospatial

Le président russe Vladimir Poutine a visité ce mardi le Salon aérospatial international MAKS-2017, qui se déroule dans la ville de Joukovski, dans les environs de Moscou.

Lors de son discours, adressé aux participants et aux visiteurs du Salon, le président russe a apprécié le haut niveau de l'évènement:

«Le Salon "MAKS" est vraiment devenu un évènement de haut niveau, attendu pour les passionnés de l'ingénierie aérospatiale. La société russe s'est de tout temps intéressée au développement de l'aviation et de l'exploration du cosmos. On peut dire que c'est une partie importante de notre culture commune. L'histoire de l'astronautique et de la construction aérospatiale est un sujet de fierté nationale, et représente les plus grandes réussites de créateurs exceptionnels tels que Korolev, Polikarpov, Soukhoi, Tupolev ou encore Iliouchine. Notre tâche aujourd'hui est de poursuivre la tradition qu'ils ont établi», a déclaré Vladimir Poutine.

Il a ajouté que les plus grandes sociétés russes et étrangères présenteraient leurs avancées lors de cette grande exposition.

Il est à noter que Vladimir Poutine est arrivé au Salon à bord d'un avion qui l'a déposé devant la tribune.

Владимир Путин прилетел на авиасалон МАКС-2017 на самолете: Приземлился и подъехал прямо к трибуне на взлетной полосе pic.twitter.com/vwyrJkZAn1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.​

Le Salon international aérospatial de Moscou, appelé MAKS, est devenu un évènement majeur pour le monde aéronautique. Organisé traditionnellement en août, le Salon MAKS-2017 se déroulera cette année en juillet, du 18 au 23, dans les environs de Moscou.

84 avions issus de huit patrouilles aériennes doivent participent à ce spectacle. 116 appareils sont exposés sur l'aire de stationnement de l'aéroport. Plus de 770 entreprises participent à ce salon aéronautique, dont 140 viennent de 30 pays étrangers.