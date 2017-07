Ce comportement inapproprié qui a appris Poutine à respecter les autres

Vladimir Poutine a levé le voile sur une partie de son enfance lors d'une rencontre avec des étudiants du centre d'éducation Sirius à Sotchi. Il s'est souvenu en détail des épisodes qui l'ont le plus marqué et l'ont poussé à s'interroger sur sa conduite et à respecter les gens autour de lui.

Lors d'une conversation amicale avec des élèves du centre d'éducation Sirius à Sotchi (mer Noire), le Président russe s'est rappelé les épisodes les plus marquants de sa vie. Vladimir Poutine a en particulier confié avoir rencontré de la résistance, ce qui lui a appris à éprouver du respect aux autres.

«L'un des souvenirs les plus marquants de mon enfance que je n'ai jamais oublié, c'est ma conduite inappropriée à l'égard d'une autre personne et sa réaction», a raconté le chef du Kremlin. «Cela est arrivé plusieurs fois, mais cela apprend non seulement à être poli envers les autres, mais aussi à les respecter».

Le dirigeant a également estimé que la capacité à retenir ses émotions est fondamentale dans la vie, alors que l'agression n'est qu'un signe de faiblesse. Pour lui, les moments heureux de sa vie sont toujours liés à sa capacité à se dépasser.

Vendredi 21 juillet, le numéro un russe a rencontré des élèves de l'équipe estivale du centre d'éducation Sirius à Sotchi. Créé par la fondation Talent et succès à l'initiative de Vladimir Poutine en décembre 2014, ce centre a pour but de trouver et soutenir dans le domaine professionnel des enfants de toute la Russie talentueux, ayant des capacités exceptionnelles dans les domaines de l'art, du sport et des sciences naturelles.

Le Président lui-même préside le conseil de l'administration du centre.