Moscou contrera toute tentative US de freiner la lutte contre le terrorisme en Syrie

Alors que les Etats-Unis tentent comme par le passé d’entraver la liquidation rapide et définitive du foyer de terrorisme en Syrie, la Russie continuera de contrer ces actions afin de vaincre le terrorisme dans la région, a déclaré à Sputnik Oleg Syromolotov, ministre-adjoint des Affaires étrangères qui supervise la coopération antiterroriste.

«Dans le même temps et dans ce contexte, je dois souligner encore une fois que nous avons rigoureusement contré et continuerons de contrer les tentatives des Etats-Unis visant à empêcher de liquider de façon rapide et définitive le foyer terroriste en Syrie et à ralentir l'offensive des forces gouvernementales», a-t-il expliqué.

Le ministre-adjoint n’a cependant pas précisé de quelle façon la Russie avait contré de telles tentatives de Washington.

«On a l'impression que les partenaires américains ne veulent tout simplement pas laisser les forces gouvernementales soutenues par les Forces aérospatiales russes éliminer Daech», a-t-il souligné.

En outre, il est absurde qu’une force extérieure présente illégalement sur le territoire syrien se mette, sans le consentement de Damas, à dicter le cadre géographique des actions de l'armée syrienne qui mène une opération visant à libérer son propre pays des terroristes, a conclu M.Syromolotov.