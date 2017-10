Le gouvernement de la Crimée trouve absurdes les nouvelles accusations de Kiev

Les accusations concernant l'attribution forcée de la nationalité russe aux habitants de la Crimée et le peuplement de la péninsule par des représentants d'ethnies sibériennes sont absurdes, a indiqué Georgy Mouradov, vice-premier-ministre du gouvernement de la région, en réponse aux propos d'une députée ukrainienne.

«C'est une déclaration étrange et absurde. On peut inventer beaucoup de choses, on peut même aller sur la Lune. Mais ce ne sont que de pures fantaisies. Personne ne déplace de force personne en Russie et ne peut déplacer parce que la Russie est un État démocratique. Elle ne procède pas à des nettoyages ethniques», a déclaré M.Mouradov.

Auparavant, Irina Friz, député de la Rada, parlement ukrainien, avait accusé les autorités russes d'attribuer de force de la nationalité russe à des habitants de la péninsule et à déplacer des peuples sibériens vers la Crimée.

Kiev considère toujours la Crimée comme une partie de l'Ukraine et comme un territoire occupé par la Russie.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 alors que faisait rage en Ukraine la crise politique consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors de ce scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.