Daech touche-t-il toujours de l’argent du pétrole en Syrie? La défense russe explique

Sergueï Choïgou a commenté la situation financière de Daech en Syrie, lors de la IVème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

«Avant 2015, Daech touchait tous les ans environ 3 milliards de dollars, et sur certaines périodes, cette somme pouvait atteindre jusqu'à 10 millions de dollars en 24 heures. Aujourd'hui, l'alimentation financière de Daech sur le territoire syrien est quasiment terminée», a-t-il annoncé.

D'après le ministre, en deux ans de participation des Forces aérospatiales russes aux opérations antiterroristes en Syrie, «des groupements terroristes significatifs sur les axes importantes ont été éliminés, les localités principales ont été libérées et les communications essentielles débloquées».

«Dans le même temps, plus de 200 gisements pétroliers et gaziers, 184 usines pétrolières, 126 stations de pompage d'essence et environ 4.000 camions citernes ont été détruits», a ajouté M. Choïgou.

© Sputnik. Serguei Mamontov Daech contrôle moins de 5% du territoire syrien

À l'heure actuelle, les djihadistes ont été chassés de 503.223 kilomètres carrés du territoire syrien, et 998 villes et localités ont été libérées. Selon M. Choïgou, les terroristes de Daech contrôlent actuellement moins de 5% du territoire syrien tandis que lorsque les Forces aérospatiales russes ont commencé leur opération antiterroriste en Syrie, plus de 70% du pays se trouvait sous l'emprise des terroristes.

Moscou prend part à la lutte contre les terroristes en Syrie depuis l'automne 2015.