L’économie russe affiche une reprise stable, selon Poutine

Intervenant au forum d'investissement «La Russie appelle», Vladimir Poutine a déclaré que la reprise économique en Russie revêtait désormais un caractère stable.

«Une telle représentation (d'investisseurs étrangers au forum) fait ressortir une nouvelle fois le grand intérêt suscité par la Russie moderne et son potentiel. C'est un témoignage d'une volonté réciproque de dialoguer et de coopérer, ce qui est une condition clé pour établir et développer des contacts d'affaire et de choisir des volets d'investissement prometteurs. La Russie offre de telles opportunités de coopération particulières à l'heure où la stagnation a pris fin et où la reprise revêt un caractère stable », a déclaré M. Poutine.

Il a ajouté qu'en trois trimestres de 2017 la production industrielle en Russie a augmenté de 1,8% et que le PIB accusait une croissance depuis quatre trimestres d'affilée.

Vladimir Poutine a signalé que les industries automobile, pharmaceutique, chimique et alimentaire, ainsi que la production d'équipements électriques affichaient une croissance particulière.

«Il importe que l'économie russe acquiert une qualité nouvelle qu'elle ne connaissait pas encore il y a un an», a noté le président.