Moscou doute de la fiabilité du rapport sur le nombre de Russes dans les rangs de Daech

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov s'est exprimé sur la fiabilité d'un rapport de Soufan Group concernant le nombre de Russes combattant dans les rangs de Daech.

«Nous ne portons aucune estimation sur les résultats de ce rapport. C'est que nous ne comprenons pas bien à quel point on peut faire confiance aux données citées, sur quelle base elles ont été réunies et quelles sont les sources d'information de cet organisme: nous n'avons aucune information à cet égard. Nous sommes plutôt enclins à mettre en doute la fiabilité de cette information», a dit M. Peskov aux journalistes.

Le porte-parole du Kremlin a ainsi répondu à la demande de commenter les données du rapport rendu public.

© AFP 2017 Jean-Marc Mojon Plusieurs centaines de djihadistes russes éliminés à l’étranger

Dans un rapport publié mercredi 25 octobre, la société d'analyse Soufan Group, basée à New York, affirme que les Russes étaient les plus nombreux parmi les étrangers combattant dans les rangs de Daech en Irak et en Syrie

Selon les auteurs du rapport, en octobre 2017, la Russie occupait la première place du classement avec 3.417 combattants, devançant l'Arabie saoudite (3.244) et la Jordanie (3.000).

M. Peskov a rappelé qu'outre la lutte contre le terrorisme en Syrie, la Russie poursuivait l'objectif de défense de sa propre sécurité.