Russes dans les rangs de Daech: Moscou remet les pendules à l'heure

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le nombre de Russes partis pour la Syrie en vue de rejoindre le groupe Daech a considérablement diminué cette année. Concernant ceux qui sont revenus en Russie, leur nombre s’élèverait à des centaines et les services de sécurité seraient en train d’établir leur niveau de responsabilité.

La société de conseil Soufan Group a récemment rendu public un rapport selon lequel la Russie viendrait en tête pour ce qui est du nombre de recrues étrangères ayant rejoint les rangs de Daech en Irak et en Syrie, à savoir 3.417 citoyens russes au total. Or, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a mis en cause les données exposées.

«Cette année, le nombre de personnes qui ont quitté la Russie pour rejoindre le groupe Daech a considérablement diminué», a déclaré une source au sein du ministère russe des Affaires étrangères, interviewée par Sputnik, réitérant les déclarations du porte-parole.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Des espions étrangers en Russie? Poutine dévoile les chiffres

À en croire la source, cela s'expliquerait en premier lieu par le fait que les services de sécurité russes ont pris une série de mesures efficaces visant à réduire le flux d'émigrés depuis le pays et à «déradicaliser la population». Compte tenu des succès de l'opération militaire russe en Syrie , a-t-elle poursuivi, le pays a perdu de son «attrait» pour les djihadistes en herbe.

Concernant tous ceux qui sont revenus en Russie, «il s'agit de centaines de personnes», y compris des femmes et des enfants de djihadistes, a précisé la source, tout en soulignant que «leur niveau de responsabilité serait établi sous peu».