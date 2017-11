La réponse russe à la discrimination de Sputnik et de RT aux USA

Le Service fédéral russe de supervision des communications (Roskomnadzor) a évoqué auprès de CNN une éventuelle riposte de la part de la Russie dans le cas de discrimination de Sputnik et de RT aux USA.

En réaction à la discrimination des médias russes à l'étranger, le Service fédéral russe de supervision des communications (Roskomnadzor) a prévenu les responsables de CNN d'éventuelles mesures de rétorsion, a déclaré aux journalistes Alexandre Jarov, directeur de ce service.

«Récemment, la direction de la chaîne est arrivée et nous avons discuté avec eux du fait que la situation qui se passait en ce moment autour de nos médias, Sputnik et RT, sur le territoire des États-Unis était inacceptable. Et il est évident que si la situation s'aggrave, nous prendrons des mesures de rétorsion», a affirmé M.Jarov.

M. Jarov participe à la réunion du groupe de travail du Conseil de la Fédération, un des organes législatif du Parlement russe, sur la protection de la souveraineté de l'État consacré entre autres à la question des mesures discriminatoires de la part des États-Unis à l'encontre des médias russes.

Le chef de Roskomnadzor a ainsi expliqué que ce département avait précédemment mené un dialogue de type juridique avec CNN. «À l'heure actuelle, nos remarques ont été traitées», a-t-il indiqué.

Auparavant, Washington avait exigé que les prestataires de services des médias russes, la chaîne RT America et le portail internet Sputnik, aux États-Unis soient enregistrés en tant qu'agents étrangers. Moscou, à son tour, avait déclaré que les pressions américaines sur Sputnik et RT ne devraient pas rester sans réponses.