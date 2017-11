La Flotte du Nord russe contrôlera la route maritime du nord sous l’eau et dans le ciel

La Flotte du Nord russe est en train de mettre en œuvre un système de surveillance sous-marin et de surface de la route maritime du nord ainsi qu’un système de contrôle total de l'espace aérien sur sa zone de responsabilité arctique, a déclaré le vice-amiral et commandant de la Flotte, Nikolaï Evmenov.

La Russie travaille sur la création d'un système de surveillance de la route maritime du nord, voie maritime stratégique permettant de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en longeant la côte nord de la Sibérie.

«Un système permettant de surveiller la situation sous-marine et de surface de la route maritime du nord et d'exercer un contrôle total de l'espace aérien sur notre zone de responsabilité dans l'Arctique est en cours de création», a expliqué le vice-amiral et commandant de la Flotte russe du Nord, Nikolaï Evmenov.

Il a également ajouté que depuis 2012 «les navires de la Flotte du Nord faisaient régulièrement des voyages dans les mers de l'océan Arctique afin de se familiariser avec le théâtre de navigation, améliorer l'entraînement arctique des marins et du personnel des forces terrestres et côtières de la Flotte».

Cependant, la campagne de cette année est la plus ambitieuse et la plus riche en événements.

«Le détachement de navires et de navires de soutien de la Flotte du Nord a parcouru au total 6.000 miles nautiques. Un aller-retour de Severomorsk aux îles de Nouvelle-Sibérie. À travers les Barents, la mer de Kara et de Laptev, ainsi que sur le fleuve Ienisseï jusqu'au port de Dudinka. Dans cette région, les militaires de la brigade d'infanterie motorisée de l'Arctique, conjointement avec les unités des troupes aéroportées et des Forces spéciales, ont mené des exercices tactiques de protection et de défense d'une importante installation industrielle dans l'Arctique», — a conclu le vice-amiral.