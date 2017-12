La France désapprouve les sanctions des USA qui compliquent les relations avec Moscou

La France désapprouve les sanctions extraterritoriales des USA qui compliquent les relations avec la Russie, affirme le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, en visite officielle à Moscou. Selon lui, Moscou et Paris doivent travailler ensemble pour répondre aux nouveaux défis dans l’économie et la géopolitique.

Ayant rappelé la rencontre entre les dirigeants français et russe qui a eu lieu à Versailles en mai dernier, M. Le Maire a affirmé que Moscou et Paris devait continuer à travailler ensemble pour répondre aux nouveaux défis dans l'économie et la géopolitique. Selon lui, un partenariat économique à long terme existe déjà dans certains domaines entre les deux pays, notamment dans le secteur énergétique, gazier, de l'énergie atomique, de la construction d'avions, des lignes ferroviaires et de l'exploration spatiale.

À #Moscou, avec mon homologue Maxim Orechkine, nous annonçons une coopération franco-russe dans les énergies renouvelables! 🇫🇷🇷🇺 pic.twitter.com/S2Vu7Cx9nR — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 19 декабря 2017 г.

© AFP 2017 Christophe Archambault Poutine et Macron donnent une conférence de presse à Versailles

​Ce mardi, Bruno Le Maire a rencontré son homologue russe Maxime Orechkine en marge de la XXIIIe session du Conseil franco-russe sur les questions économiques, financières, industrielles et commerciales.

Parmi les questions à l'ordre du jour figurent l'état actuel et les perspectives des relations économiques et commerciales entre Moscou et Paris dans des domaines significatifs tels que l'énergétique, la construction d'avions, les lignes ferroviaires et l'exploration spatiale.

Le soutien commun accordé au petit et moyen business ainsi que la coopération visant la promotion des projets innovateurs constituera également l'un des sujets-clés de la rencontre. La signature de certains documents bilatéraux portant sur une coopération dans les domaines indiqués est également en vue.