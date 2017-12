Une dizaine de personnes blessées dans une explosion à Saint-Pétersbourg, 70 évacués

Au moins dix personnes ont été blessées et neuf hospitalisées après qu'un engin non identifié a explosé dans un supermarché à Saint-Pétersbourg. Le supermarché est situé dans le centre commercial Gigant Hall. 70 personnes ont été évacuées du bâtiment.

«Une explosion d'un engin non identifié a eu lieu dans le supermarché Perekriostok, 44 avenue Kondratievski», a déclaré à Sputnik une source des services d'urgence.

#срочно Хлопок в магазине "Перекресток" в #петербург очевидцы сообщают о взрыве в камере хранения. Фото с места pic.twitter.com/elqFzzsBz9 — Nikolay Sokolov (@sokolovnikolay) 27 декабря 2017 г.

​La Garde nationale a été déployée sur place. Selon les informations de l'administration du quartier, neuf personnes ont été hospitalisées à la suite de la déflagration. Des médias locaux ont initalement fait état d'au moins trois blessés, dont un grièvement. L'engin explosif était présumément placé dans une consigne.

​Le service de presse du supermarché a déclaré que le magasin avait été fermé, les clients et le personnel évacués et que des agents des services spéciaux travaillaient sur place.

Питер. В СМ "Перекрёсток" на площади Калинина произошёл взрыв. По разным данным, пострадали от около 10-ти человек. pic.twitter.com/c9l4rlzWnO — Королевство Тибет (@monarh_tibet) 27 декабря 2017 г.

«Les enquêteurs vont vérifier toutes les versions possibles de ce qui s'est passé», a déclaré à Sputnik la porte-parole du Comité d'enquête, Svetlana Petrenko.

Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, a précisé Mme Petrenko devant les journalistes: «Après l'explosion d'un engin non identifié à Saint-Pétersbourg, une enquête a été initiée au titre de l'article 30 et de la partie 2 de l'article 105 du code pénal de la Fédération de Russie [tentative de meurtre de deux personnes ou plus par un moyen dangereux, ndlr].»

Le président du Comité, Alexandre Bastrykine, a envoyé des enquêteurs-criminologues expérimentés de Moscou pour faire la lumière sur les circonstances et les origines de la déflagration.