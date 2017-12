Le moment où le bus a glissé dans un passage souterrain de Moscou filmé (vidéo)

Une vidéo filmée par l’enregistreur embarqué du bus qui est descendu lundi dans un passage piéton souterrain de l’ouest de la capitale russe, a été mise en ligne.

Sur cette vidéo, on voit le moment où le bus quitte la chaussée et roule sur le trottoir. On entend le conducteur lancer des jurons.

Selon les médias, les enquêteurs ont mis du temps pour reconstituer les premières secondes de la vidéo, l’enregistreur ayant été fortement endommagé.

Le bus, qui s’est écrasé dans les escaliers d’un passage souterrain près de la station de métro Slavianski Boulevard, à Moscou, a fauché plusieurs piétons. Quatre personnes, dont un enfant, ont été tuées et onze autres blessées. Neuf d’entre elles sont toujours hospitalisés.

Selon le conducteur de 58 ans, le bus «s’est brusquement mis en marche tout seul» et les freins n’ont pas fonctionné. Mais les experts du groupe automobile GAZ, fabricant du véhicule, ont déclaré que le conducteur «n’aurait déclenché aucun des trois systèmes de freinage installés dans le bus, ni n’aurait essayé d’utiliser le frein moteur».

Le conducteur de 58 ans, qui a été hospitalisé pour hémorragie cérébrale, fait l’objet d’une enquête pénale.