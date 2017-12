Présidentielle 2018: Vladimir Poutine autorisé à lancer sa campagne électorale

Le groupe de soutien à la candidature de Vladimir Poutine au poste de Président russe s’est fait enregistrer jeudi auprès de la Commission électorale centrale (CEC), ce qui permet au candidat de lancer sa campagne.

© AFP 2017 Vladimir Sindeyev Qui est derrière la «désignation» de Poutine comme candidat à l'élection de 2018

Début décembre, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se présenterait comme candidat indépendant à la présidentielle du 18 mars 2018. En Russie , pour devenir candidat à la présidence, il faut soit être proposé par un parti réuni en congrès, soit se présenter comme candidat indépendant. Dans le deuxième cas, le candidat doit réunir un groupe de soutien d’au moins 500 personnes et collecter au moins 300.000 signatures d'électeurs (7.500 au maximum par région).

Le groupe de soutien à la candidature de M.Poutine comprend plus de 600 personnes. Vladimir Poutine a lui-même présenté les papiers requis à la CEC mercredi dernier. Selon la commission, les documents soumis par les candidats doivent passer la procédure de vérification dans les cinq jours suivant leur dépôt. Si tout est correct, la CEC enregistre les groupes de soutien et les représentants des candidats pour les questions financières. Le candidat peut ouvrir un compte bancaire spécial et procéder à la collecte de signatures.

© Sputnik. Alexey Nikolsky Poutine se présentera à la présidentielle 2018 en tant que candidat auto-désigné

Les candidats devront présenter à la CEC les 300.000 signatures collectées — 7.500 au maximum par région, ainsi que leurs premiers rapports financiers et les notifications sur l’absence d’actifs à l’étranger. La commission aura dix jours pour vérifier les signatures et les documents et prendre une décision sur l’enregistrement officiel de chaque candidat.

La campagne électorale pour la prochaine présidentielle russe a officiellement débuté le 18 décembre dernier.