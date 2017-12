Les détails de la venue de l’ambassadeur de France au ministère russe de la Défense

Le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine et l’ambassadeur de France Sylvie Bermann ont évoqué à Moscou la reprise de la coopération militaire, ainsi que les relations Russie-Otan et la Syrie.

Une rencontre à Moscou entre le lieutenant-général Alexandre Fomine et Sylvie Bermann a porté sur les relations entre la Russie et l'Otan et leur coopération éventuelle dans le domaine militaire, annonce le département de l'information du ministère.

«Les parties ont procédé à un échange d'opinion sur les relations Russie-Otan mettant l'accent sur les axes possibles de la coopération militaire entre la Russie et l'Otan. Les perspectives de la reprise de la coopération bilatérale entre les deux ministères ont été examinées», a fait savoir un fonctionnaire du département.

Le militaire a ajouté que le vice-ministre russe a informé l'ambassadeur sur l'estimation russe de la situation en Syrie.

«Alexandre Fomine a signalé que les forces armées syriennes soutenues par les Forces aérospatiales russes ont défait les groupes terroristes sur le sol syrien», a-t-il précisé.

Selon lui, le vice-ministre a mis l'accent sur les efforts de la Russie en matière d'aide humanitaire à la population syrienne.

«Madame Sylvie Bermann a été informée sur l'initiative russe, soutenue par les autres pays garants du processus d'Astana, concernant la tenue du Congrès du dialogue national syrien à Sotchi», a-t-il conclu.