Le Père Noël visitera les navires de la Marine russe qui sillonnent le Pacifique

Les marins d'un convoi de la Flotte russe du Pacifique se trouvant très loin de leur patrie, pourront fêter le Nouvel An en compagnie traditionnelle d'un Père Noël.

Le Père Noël présentera ses meilleurs vœux aux marins de la Flotte russe du Pacifique qui fêteront le Nouvel An à bord du grand bâtiment de lutte anti-sous-marine Admiral Panteleev et du grand navire-citerne Boris Boutoma, navigant dans le Pacifique, annonce le service de presse de la Flotte dans un communiqué.

«Actuellement, les marins terminent les préparatifs des festivités. Des inspections-concours sont menés afin de découvrir l'auteur de la meilleure décoration de cabine. Le 31 décembre, après le traditionnel thé du soir, les marins dégusteront les pelménis (raviolis russes) et pourront admirer un très beau sapin de Noël», indique le communiqué.

L'équipage entendra la lecture des vœux du Commandant suprême (Vladimir Poutine, ndlr) et des télégrammes adressés par le commandant en chef de la Marine russe et par le commandant en chef de la Flotte russe du Pacifique.

Après la partie officielle, un spectacle de théâtre sera offert aux marins, impliquant le Père Noël, des personnages de contes de fée et des symboles de l'année qui se termine. Chaque marin pourra appeler ses parents pour leur présenter ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête.

Le convoi de la Flotte russe du Pacifique a commencé sa tournée de la région le 2 octobre. Les navires ont déjà visité des ports de huit États, menés plusieurs exercices et pris part au défilé marin à l'occasion du 50e anniversaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).