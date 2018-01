Qui êtes-vous, Madame la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères?

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a raconté comment elle avait obtenu son poste dans une interview accordée lors d'une émission télévisée de la chaîne Mir.

«Ce n'était pas du tout un choix en faveur d'une femme […]. Notre ministère (des Affaires étrangères) n'applique pas l'approche de l'équilibre entre les sexes. Je pense que c'est bien», a-t-elle confié.

«Oui, j'ai gagné à la loterie mais j'avais acheté tous les billets».

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova La première chanson de Maria Zakharova consacrée à l’amour performée en public

Mme Zakharova a reconnu avoir des horaires de travail irréguliers. «Nous pouvons être convoqués au bureau à 7 h ou à 8 h du matin, et la journée se termine quand la direction nous l'indique. C'est la spécificité de notre travail», poursuit-elle.

Mais hormis le travail, la diplomate arrive à composer de la musique! «Je ne compose rien spécialement, ça arrive d'une certaine façon, parfois on ne peut s'empêcher de le noter. Cela a commencé lorsqu'un chasseur turc a abattu notre avion dans le ciel syrien et notre héros [Oleg] Pechkov a péri d'une mort atroce, puis que notre soldat qui sauvait le second pilote a été tué. Peu après, cela m'est arrivé comme ça, la mélodie est venue. Je ne joue d'aucun instrument, je ne connais pas les notes, je n'ai jamais pratiqué la musique. Le texte et la musique me sont venus, je ne pouvais même pas les noter. Je les ai chantés sur mon téléphone», a déclaré Maria Zakharova.