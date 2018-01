Le porte-parole du Kremlin sur l’état de santé de Vladimir Poutine

La Russie ne suivra pas l'exemple des États-Unis qui ont rendu publiques les données concernant l'état de santé de leur Président, a déclaré le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov, tout en dévoilant quelques informations à ce sujet.

© AP Photo/ Susan Walsh Le secret de la «bonne santé» de Trump révélé

Vladimir Poutine, qui en octobre fêtait son 65e anniversaire, est en parfait état de santé, a assuré son porte-parole, Dmitri Peskov

«Il peut laisser un peu d'avance à de nombreuses personnes», a déclaré M. Peskov.

La question de la santé du Président russe a émergé après que le médecin de Donald Trump a rendu publiques les résultats du bilan médical du locataire de la Maison-Blanche, d'après lesquels ce dernier est en bonne santé physique et mentale.

Malgré son emploi du temps chargé, Vladimir Poutine passe son temps libre de façon active et pratique plusieurs activités sportives. L'été dernier, il s'est rendu à une partie de pêche dans l'Extrême-Orient. Et en décembre 2017, le Président russe a joué au hockey sur la Place rouge. Depuis l'enfance, Vladimir Poutine pratique également des arts martiaux orientaux (judo et sambo). En hiver, il préfère faire du ski.