EN DIRECT: des Moscovites s’immergent dans l’eau glacée pour la baignade de la Théophanie

À l'occasion de la fête de la Théophanie que l'Église orthodoxe célèbre le 19 janvier (Epiphanie chez les Catholiques), des milliers de Russes à travers tout le pays s'immergent dans l'eau froide dans des trous percés dans la glace pour commémorer le Baptême du Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Sputnik vous propose de suivre la baignade traditionnelle depuis Moscou.

Dans plusieurs villes russes, des espaces destinés aux baignades sont aménagés pour rendre le processus le plus confortable possible. On installe ainsi des tentes dans lesquelles les plus audacieux pourront se réchauffer après s'être immergés trois fois dans l'eau.