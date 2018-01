Vers un avion de ligne supersonique russe?

En suivant un vol du nouveau bombardier stratégique supersonique Tu-160 Piotr Deïnekin, le Président Vladimir Poutine a proposé de mettre au point un avion de ligne possédant les mêmes caractéristiques de vol.

«Il faut en construire une version civile. La raison pour laquelle la construction des Tu-144 a été abandonnée, c'est le prix de son billet qui devait correspondre au salaire moyen dans le pays [en URSS, ndlr]. Alors que la situation actuelle est toute autre. Il y de grosses sociétés qui sont apparues, elles pourraient se servir de cet avion», a déclaré le chef de l'État russe.

Le Tu-160 est le plus gros et le plus puissant avion militaire supersonique à géométrie variable au monde. Conçu dans les années 1970-1980, il est en service dans l'armée russe depuis 1987. Le Président Poutine a décidé de relancer la production des Tu-160, à la demande du ministère de la Défense en mai 2015.

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l'opération aérienne contre les terroristes de Daech en Syrie. Les bombardiers y ont pour la première fois largué des bombes guidées KAB-500 et tiré des missiles à guidage laser Kh-29L ainsi que des missiles balistiques de précision Kh-101.

D'une masse au décollage atteignant 275 tonnes, le Tupolev Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2.000 km/h et peut emporter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidées ou guidées de différentes puissances (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques Kh-55 ou missiles aérobalistiques Kh-15. Son autonomie de vol varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat.