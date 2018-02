Sous l’emprise de la nature: la chute de neige du siècle enterre Moscou (vidéo)

Les fortes chutes de neige ont plongé Moscou et sa région dans un état proche du chaos: les automobilistes ont du mal à déterrer leurs voitures, piégées dans la neige, tandis que les services publics font courageusement face aux immenses congères. Sputnik a sélectionné les images décrivant le mieux la situation dans la capitale.

Après avoir été touchée pendant le week-end par la plus forte tempête de neige jamais enregistrée, la capitale russe s'attaque à ses conséquences tout en continuant à faire face aux intempéries.

D'après les météorologues moscovites, c'est la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la ville depuis que les relevés existent. Le bilan humain est lourd: au moins une personne est morte et cinq autres ont été blessées.

La neige a atteint plus de 55 cm lundi, provoquant l'annulation d'une centaine de vols dans les aéroports de Moscou, et des embouteillages. De plus, le maire de la ville a permis aux élèves de ne pas aller à l'école.

Les chutes de neiges record à Moscou © Sputnik. Maxime Blinov

Les chutes de neiges record à Moscou © Sputnik. Ilia Pitalev

Les chutes de neiges record à Moscou © Sputnik. Oleg Golod

Les chutes de neiges record à Moscou © Sputnik. Ivan Sekretarev

Les chutes de neiges record à Moscou © Sputnik. Maxime Blinov 1 / 5 © Sputnik. Maxime Blinov Les chutes de neiges record à Moscou

Sputnik a recueilli les images les plus incroyables et impressionnantes de cet empire de la neige, qui règne actuellement sur la capitale russe.

Pour arriver à l'heure, les passagers d'un bus pris au piège pas des congères ont été obligés de descendre et de l'extraire de la neige.

…et cette situation n'est pas unique!

La chaîne Mir 24 a fait état de congères «de la taille d'un chien»:

Moscou a réellement déclaré une guerre à la neige: le ministère russe de la Défense a envoyé ses soldats et des élèves des écoles militaires pour aider les employés des services publics à limiter les conséquences de la tempête de neige.