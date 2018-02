Confidences présidentielles: Poutine ne possède toujours pas de smartphone

En généralisant et en déclarant que tout le monde aujourd’hui possède un smartphone, on peut se tromper. Il est toujours bon de savoir nuancer ces propos. Par exemple, Vladimir Poutine vient de confier qu’il n’avait toujours pas de smartphone.

Le chef de l'État russe a dû reprendre le scientifique de l'Institut Kourtchatov, Mikhaïl Kovaltchuk, lorsqu'il a déclaré que tout le monde aujourd'hui a des smartphones.

«Vous avez dit que tout le monde a des smartphones. Et moi, je n'ai pas de smartphone, vous non plus. Et vous dites que tout le monde en a», a fait remarquer Vladimir Poutine.

Lors de la session du Conseil présidentiel pour la science et l'éducation, Mikhaïl Kovaltchuk a attiré l'attention des participants sur le fait que pour traiter un message vocal, un smartphone actuel a besoin de la même quantité d'énergie que celle pour faire bouillir un litre d'eau.

«Si l'eau est propre, il ne faut pas la faire bouillir», a commenté le chef de l'État russe.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Vladimir Poutine annonce combien il a gagné en six ans

Déjà en 2014, le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a fait savoir que Vladimir Poutine n'avait pas de portable et qu'il préférait utiliser «d'autres moyens pour communiquer».

Novembre dernier, lors de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), les caméras des journalistes ont capté le moment où Vladimir Poutine cherchait quelque chose sur l'iPhone du ministre russe du Développement économique Maxim Orechkine. Les reporters ont supposé que le Président russe aurait pu s'intéresser à un sujet économique sur le portable du ministre.