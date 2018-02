Mieux vaut prévenir que guérir: les Su-25 seront invulnérables aux systèmes sol-air

Selon le quotidien Rossiïskaïa gazeta, une nouvelle modification du Su-25, le Su-25SM3, dont l'efficacité au combat est pratiquement triplée par rapport au Su-25 de base, sera protégée contre les tirs des systèmes sol-air portatifs.

L'avion est équipé du système de lutte électronique Vitebsk, qui le protège contre les missiles à guidage thermique tels que les Stinger ou les Igla. Ce système est déjà installé sur tous les hélicoptères Ka-52 , ainsi que sur les hélicoptères Mi-8 engagés en Syrie . Le système a déjà fait ses preuves le 8 octobre 2016: un hélicoptère ciblé par un lance-missile sol-air portatif est resté intact.

En outre, les Su-25SM3, qui sont des avions d'attaque au sol, pourront désormais mener des combats aériens. Le système de navigation GLONASS lui permet de planifier une destination avec une précision de 10 m et de porter une frappe destructrice contre une cible engagée même en cas de mauvaise visibilité.

Le Su-25SM3 utilisera des missiles plus modernes, notamment guidés, ainsi que des bombes intelligentes. De plus, il sera capable d'évoluer dans une large palette de vitesses comprise entre 100 et 1.000 km/h, sans vriller.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Poutine décore à titre posthume le pilote du Su-25 de la médaille de Héros de la Russie

Un Su-25 russe a été abattu en Syrie le 3 février par un système portatif utilisé par des terroristes alors qu'il survolait la zone de désescalade d'Idlib, selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense. Le pilote de l'avion, Roman Filippov, avait informé qu'il s'était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra.

Grièvement blessé, il s'est fait sauter en actionnant lui-même une grenade alors qu'il était encerclé par les terroristes, a fait savoir le ministère.

Il a été élevé au rang de Héros de la Fédération de Russie à titre posthume.