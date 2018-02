Voici comment sera équipé le soldat russe du futur (image)

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine a publié des photos montrant comment les députés russes de la Douma (la chambre basse du Parlement russe) étaient informés des conceptions du Fonds des recherches perspectives. Sur la photo, on peut voir également un schéma évoquant le nouvel équipement du soldat russe.

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 февраля 2018 г.

L'équipement du soldat du futur comprend, notamment, un casque blindé muni d'instruments de communication et de traitement de données, un sac à dos pour porter de l'eau et des munitions et une base mobile pour brancher l'équipement électronique.

De plus, le soldat du futur sera doté d'un fusil d'assaut équipé d'un lance-grenade et d'un appareil de pointage. Le soldat obtiendra également des bottes dotées d'un système de camouflage et d'un traceur GPS.

La composition «Permyatchka» protège 80% du corps du feu et des éclats tandis que le gilet est capable de résister aux coups de fusil de précision.

L'équipement en question pèse environ 26 kilogrammes tandis que son coût est estimé à 45.000 de dollars.