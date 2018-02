Le ministre russe des Affaires étrangères livre un secret de son intimité

Dans une interview pour le documentaire «Leadeurs de la Russie» sur la chaîne russe Perviy Canal, Sergueï Lavrov a dévoilé ce à quoi il pensait en se couchant. Le ministre russe affirme avoir l'esprit occupé par son programme du lendemain.

© Sputnik. Evgeny Odinokov Victoria Nuland aux bords des larmes à cause de Sergueï Lavrov? Le ministre russe répond

«En me couchant, bien sûr, dans ma tête il y a quelques pensées, comme chez chacun. Mais de plus en plus souvent, ces pensées se transforment en idée sur comment se déroulera le lendemain, si des négociations sérieuses doivent avoir lieu, ou sur la manière de mieux résoudre certains problèmes à plus long terme, et je m'endors bien. Cela aide», a expliqué Sergueï Lavrov

Le chef de la diplomatie russe a également révélé que lors des voyages d'affaires en avion, il lisait des documents préparés pour des pourparlers à venir.