«Il fonce vers sa cible comme une météorite»: Poutine sur l’arme supersonique Avangard

Évoquant les armes de nouvelle génération fabriquées en Russie au cours de ces dernières années, Vladimir Poutine a annoncé le lancement de la production en série du système stratégique Avangard («avant-garde»), équipé d'un bloc supersonique ailé.

«Il se distingue des autres équipements de combat déjà existants par le fait que ce système est capable de voler dans les couches denses de l'atmosphère sur une portée intercontinentale à une vitesse supersonique, dépassant de 20 fois la vitesse du son», a-t-il déclaré en s'adressant à l'Assemblée fédérale.

L'hôte du Kremlin est revenu sur les caractéristiques techniques de ce nouveau système.

«L'utilisation de nouveaux matériaux composites a permis de résoudre le problème de vol longue durée pour le bloc ailé dans pratiquement toutes les conditions […]. Il fonce vers sa cible comme une météorite, comme une boule de feu. La température à la surface de l'objet atteint entre 1600 ºC et 2000ºC. Le bloc ailé est piloté d'une manière indéfectible», a conclu M. Poutine.

Il a également précisé qu'en visant la cible, le bloc ailé réalise un pilotage précis aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.

«Cela le rend absolument invulnérable face à tous les moyens de défense antimissile et antiaérienne», a-t-il souligné.

Le dirigeant russe livre ce jeudi 1er mars son message annuel au parlement.

Lors de son discours, il a également annoncé que la Russie avait testé avec succès des armes hypersoniques et les avait déjà mises en service dans le sud du pays. Tous les systèmes navals, aériens et non habités ont également été testés. Le dirigeant a concrètement mentionné le système Kinjal («poignard»), qui n'a pas d'équivalent et peut franchir n'importe quel système antimissile.