Poutine annonce le développement d’un missile quasi invulnérable à propulsion nucléaire

Vladimir Poutine a déclaré ce jeudi devant l'Assemblée fédérale que la Russie avait développé une installation nucléaire miniaturisée qui peut être installée sur un missile de croisière en lui garantissant une portée pratiquement illimitée et en le rendant quasi invulnérable aux systèmes de défense aérienne et antimissile.

«Nous avons entamé le développement de nouveaux types d'armes balistiques qui n'empruntent pas les trajectoires balistiques durant leur vol vers leur cible, ce qui rend inutiles et tout à fait insensés les systèmes antimissiles», a fait savoir le Président russe, ajoutant que ces systèmes d'armements du futur étaient basés sur les réalisations uniques dernier cri des chercheurs et ingénieurs russes.

«L'une d'entre elles est une installation nucléaire extrêmement puissante vouée à équiper un missile de croisière, tel que notre missile dernier cri air-sol X-101, ou le Tomahawk américain, mais qui garantit une portée des dizaines de fois plus grande, pratiquement illimitée», a relevé le Président russe.

Selon lui, «c'est un missile de croisière furtif volant à basse altitude doté d'une ogive nucléaire et ayant une portée pratiquement illimitée, une trajectoire imprévisible et capable de contourner les systèmes d'interception, devenant ainsi invulnérable aux systèmes de défense antiaérienne et antimissile existants et à venir».

Un nouveau missile de croisière russe doté d'une installation nucléaire a été testé fin 2017 avec succès, permettant de parler d'un type d'arme fondamentalement nouveau, a déclaré le Président russe.

«Fin 2017, un lancement réussi du nouveau missile de croisière russe à propulsion nucléaire a été réalisé avec succès dans la zone d'essai centrale de Russie», a-t-il précisé.

Il a projeté sur un écran géant la vidéo d'une simulation informatisée du vol d'un missile de croisière à propulsion nucléaire. Sur la vidéo, l'on voit comment le missile vole à basse altitude, notamment au-dessus d'un terrain accidenté et d'un espace aquatique, franchissant des distances immenses.

Dans son commentaire, le Président a expliqué comment le missile contournait les obstacles, et a ajouté qu'il pouvait manœuvrer infiniment du fait que sa portée n'est pas limitée.

«Comme vous le comprendrez, personne au monde ne dispose de quelque chose de similaire. Certainement qu'un jour cela apparaitra, mais nos spécialistes auront déjà inventé autre chose», a plaisanté Vladimir Poutine, sous les applaudissements de la salle.