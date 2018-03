Y a-t-il des équivalents étrangers aux armes russes ultramodernes? Poutine répond

Le chef du Kremlin s'est exprimé au sujet des armes ultramodernes russes, qu'il a dévoilées jeudi et qui ont suscité de vives réactions à l'étranger.

«Nous y avons travaillé pendant longtemps, j'en ai déjà parlé, comme vous l'avez dit, en 2004, et maintenant on est en 2018. Et dans d'autres pays, nous le savons, on a aussi essayé de le faire, mais apparemment cela n'est pas encore fait pour diverses raisons», a expliqué Vladimir Poutine.

Le chef de l'État a notamment précisé que la Russie avait réussi à développer de nouveaux systèmes d'armes, entre autres parce que le pays dispose des matériaux adéquats.

Lors de son discours annuel fait cette année le 1er mars, Vladimir Poutine a annoncé la création de systèmes d'armes dernier cri dont de nouveaux drones sous-marins ultra rapides et invulnérables, des systèmes de missiles Sarmat capables de neutraliser la défense antiaérienne, des complexes laser et des armes hypersoniques.