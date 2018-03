La mission russe vers Mars déjà pour 2019

Dans un nouveau film d'Andreï Kondrachov, dont le Président russe est l'un des acteurs principaux, Vladimir Poutine indique la date à laquelle la Russie se mettra en route pour Mars.

«Nous comptons procéder à des lancements sans pilote et, dans la foulée, à des lancements habités en vue d'explorer l'espace lointain. Il s'agit notamment des programmes lunaire et de l'exploration de Mars. En 2019, nous envisageons d'envoyer la première mission vers Mars», a déclaré Poutine.

Selon lui, il est en l'occurrence question d'une étude plus approfondie de la surface lunaire, en comparaison avec celle qui a eu lieu pendant la période soviétique.

«Nos spécialistes tenteront d'atterrir sur les pôles lunaires puisque nous avons des raisons de croire qu'il y aurait de l'eau là-bas. Il y a de quoi faire dans ces zones: de là-bas, nous pourrions lancer des missions spatiales afin d'explorer d'autres planètes», explique Poutine

En effet, l'agence spatiale russe Roscosmos et l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) ont signé début 2018 un accord d'intention portant sur la coopération dans l'exploration de la Lune et de l'espace lointain. En outre, en novembre 2017, la CNSA et Roscosmos ont signé un programme de coopération dans le domaine spatial pour 2018-2022. Ses 6 volets portent sur l'exploration de la Lune, la science et les technologies spatiales, les satellites, les composantes et matériaux, le suivi de la Terre à distance et celui des débris spatiaux.