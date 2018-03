Affaire Skripal: Zakharova liste les pays qui auraient pu produire l’agent Novitchok

En Russie et en Union soviétique, il n’y a jamais eu de recherches sur l’élaboration de produits chimiques avec pour nom de code «Novitchok», ce nom étant inventé et «utilisé en tant qu’élément chimique et matériel de l'action toxique en Occident», a déclaré Maria Zakharova, précisant les pays qui auraient pu le concevoir.