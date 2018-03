Affaire Skripal: la Russie expulse quatre diplomates français

Moscou va expulser quatre diplomates français qui ont une semaine pour quitter le territoire russe, a fait savoir l'ambassadrice de France en Russie au Monde. Cette mesure arrive en réponse à la décision de la France d'expulser le même nombre de diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Affaire Skripal: Moscou annonce ses mesures de rétorsion

Le 26 mars, 16 pays de l'UE ainsi que les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Ukraine et certains autres ont annoncé leur décision d'expulser des diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal. Le plus grand nombre de Russes a été expulsé des États-Unis, soit 48 diplomates et 12 employés de la mission de Russie auprès de l'Onu. Washington a par ailleurs ordonné la fermeture du consulat général russe à Seattle. Le nombre de diplomates expulsé dans le cadre de l'affaire Skripal avoisine désormais les 120 personnes.

Jeudi, Moscou a annoncé les mesures de rétorsion à l’encontre des États-Unis, expulsant à son tour 60 diplomates. Puis, ce vendredi, a informé du renvoi de diplomates d’autres pays occidentaux dans le cadre de l’affaire Skripal. Le total des représentants diplomatiques renvoyés par la Russie est identique au nombre de Russes expulsés.