Un nouveau bombardier supersonique russe sur le point de déployer ses ailes

Un porte-parole de l'usine aéronautique de Kazan a annoncé à Sputnik que le premier vol du bombardier lance-missiles supersonique Tu-22M3M, qui est une nouvelle modification du Tu-22M3, modernisé en profondeur, devrait avoir lieu en août prochain.

«Selon nos plans, le Tu-22M3M volera en août», a signalé l'interlocuteur de Sputnik.