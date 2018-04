Le pont de Crimée vu depuis l’ISS, comme si vous y étiez (photos)

Voici de nouvelles photos de la Crimée et du pont enjambant le détroit de Kertch. Mais celles-ci sont à vous couper le souffle puisqu'elles ont été prises depuis... l'espace. Le cosmonaute russe Anton Chkaplerov, qui séjourne actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), les a partagées sur sa page Instagram.

Le cosmonaute russe Anton Chkaplerov, actuellement en mission à bord de l'ISS, a publié sur sa page Instagram des photos de la Crimée et du pont du détroit de Kertch.

Pour voir la galerie, placez votre souris sur l'image et appuyez sur la flèche «à droite»

«Je continue d'observer le chantier depuis l'espace. D'ailleurs les travaux ont de l'avance sur le calendrier», a-t-il écrit.

© Sputnik . Alexei Malgavko La Crimée se prépare à la nouvelle saison touristique 13

Le pont ferroviaire et routier de Crimée , qui a reçu ce nom le 16 décembre dernier après la proclamation des résultats d'un vote électronique, reliera la presqu'île au territoire de Krasnodar et sera avec ses 19 km le plus long pont de Russie.

Il doit être totalement ouvert à la circulation automobile d'ici à décembre 2018, mais les ouvriers ont déclaré qu'ils avaient de l'avance sur le calendrier prévu. Le projet aura couté 227,9 milliards de roubles (environ trois milliards d'euros).